Псковского нападающего признали лучшим игроком октября в чемпионате СЗФО

17:02, 13 октября 2026, ПАИ

Нападающего клуба «Псков» Антона Паранина признали лучшим игроком октября в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Паранин открыл счёт в двух решающих выездных играх сезона против «Динамо-Карелии». Эти голы помогли «Пскову» одержать победы и впервые с 1999 года взять титул чемпиона Северо-Запада.

Напомним, что среди псковских футболистов лучшим игроком августа в чемпионате признавали капитана и вратаря псковского коллектива Дениса Долгого. В сентябре статуэтку получил нападающий «Луки-Энергии – 2» Геннадий Никитин.