Псковичка стала победительницей международного конкурса научных проектов

19:39, 13 октября 2026, ПАИ

Ученица псковского «Кванториума» Александра Соколова представила Россию на VIII Международной выставке-конкурсе научных проектов и изобретений ISIF 2026. Мероприятие проводилось в Университете Индонезии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В дистанционном формате Александра Соколова защитила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности». Выступление проходило на английском языке и состояло из презентации и ответов на вопросы международного жюри.

В этом году в конкурсе приняло участие около 550 команд из 28 стран.

«Изначально не ожидала призового места, поэтому, когда увидела скриншот организаторов, был настоящий шок! Когда начинала работу над проектом, рассчитывала максимум на региональные конкурсы, до сих пор удивляюсь его успеху и тому, как далеко он зашёл», – поделилась впечатлениями кванторианка.

Эта победа открывает возможность участия в профильных научных мероприятиях в странах – партнёрах конкурса. Международный успех стал возможным благодаря выступлению девушки на XL Международном конкурсе CASTIC в китайском городе Сиань. Именно там Александра Соколова представила свою разработку экспертному сообществу и получила от научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве специальные награды, которые и стали официальным приглашением на ISIF. Александра Соколова разрабатывает проект под наставничеством педагога «Промробоквантума» Игоря Лубягина.

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