Кадры будущего: где в Псковской области делают из детей разработчиков и дизайнеров

16:44, 09 сентября 2026, ПАИ

«Уроки биологии превращаются в настоящее приключение, а химические эксперименты – в поиск научных открытий», – так описывает занятия в детском технопарке «Кванториум» его руководитель Артём Баринов. Станки ЧПУ, 3D-принтеры, лазерные гравюры, разработка роботов и даже создание собственных стартапов – всё это доступно мальчишкам и девчонкам от 10 до 18 лет на бюджетной основе.

О том, какие направления ждут ребят в новом учебном году, чем «Кванториум» отличается от обычных кружков и как записаться на обучение, – в проекте «Школа будущих родителей» рассказал Артём Баринов, руководитель детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках.

– Артём Сергеевич, что как и где в Псковской области удалось создать технопарки?

– В рамках национального проекта «Образование», реализуемого на территории всей Российской Федерации, на протяжении восьми лет открыли свои двери более 150 технопарков. Гордостью Псковской области являются сразу два детских технопарка – в городах Псков и Великие Луки.

– Для кого предназначен «Кванториум» и на каких условиях проходят занятия?

– В рамках дополнительного образования детей, которое мы предоставляем на бюджетной, безвозмездной основе, мы рады видеть у себя мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 18 лет, которые так или иначе стремятся к техническому образованию, саморазвитию и инновациям.

– Когда начинается набор на обучение в технопарк в Великих Луках?

– Набор начинается в сентябре. Наш детский технопарк «Кванториум» в городе Великие Луки работает уже без малого пять лет. Мы гордимся тем, что у нас девять основных направлений, о которых я расскажу чуть подробнее, и три дополнительных, которые способствуют достижению определённых целей.

– А какое самое яркое и интересное направление?

– Это биоквантум – гордость нашего технопарка. Это то место, где уроки биологии превращаются в настоящее приключение, в поиск научных открытий, работу с высокотехнологичным оборудованием, исследование всего того, что окружает нас в округе.

– Какие ещё направления доступны ребятам?

– В сентябре в рамках естественно-научного направления начинает работу наноквантум – там будет всё то, что связано с химией: химические реакции, эксперименты, возможно, будут даже взрывы, всё то, что помогает окунуться в мир органической и неорганической химии. Хайтек-цех – это то место, которое объединило в себе любимые уроки технологии у мальчишек: столярное производство, станки ЧПУ, лазерные и аддитивные технологии, 3D-принтеры, лазерные гравюры и всё то, что сегодня помогает сделать этот мир ярче и интереснее. Робоквантум – тот квантум, которым гордится, мне кажется, каждый технопарк во всей Российской Федерации. Здесь ребята придумывают свои проекты в рамках роботизированных систем, взаимодействуют с заводами, помогают сегодняшним предпринимателям роботизировать свои производства.

Промдизайнквантум – место, где всё то, что окружает нас, становится ярче, лучше, интереснее. Здесь мы готовим будущих дизайнеров, ландшафтных дизайнеров и всех тех, кто делает этот мир ярче и краше.

Следующее направление, которое в этом году открывается в рамках стационарного технопарка, – это аэроквантум. Беспилотные летательные системы – сегодня очень актуальная тема, поэтому движемся в ногу со временем и ждём ребят, которые хотят научиться.

Энерджиквантум, наверное, будет интересен тем, кто сегодня болеет и радеет за экологию. Это всё то, что связано с альтернативной энергетикой, поиском новых источников энергии и сохранением природы в округе.

Нельзя обойти стороной и IT-квантум – это направление, которое, наверное, не требует представления. Юные программисты, разработчики игр и кодировщики – это то, что сегодня на рынке труда, безусловно, актуально, и мы даём ребятам возможность попробовать себя в этом деле, понять, нравится или нет, и дать базовые навыки для того, чтобы в дальнейшем ребёнок смог определиться со своей будущей профессией.

– Получается, это основные направления занятий? А какие есть дополнительные?

– Это математика, но не просто обычные формулы и решение уравнений, это интересные логические задачи, поиск нестандартных систем, и всё то, что сегодня способствует сделать нашу жизнь ярче, лучше с точки зрения математики. Квантовые шахматы – классика, которая никогда не будет неактуальной. Уметь играть в шахматы должен абсолютно каждый, и мы даём такую возможность в том числе.

– Физика, химия, программирование, математика – это всё понятно. Но что делать, если ребёнок больше тяготеет к гуманитарным наукам, иностранным языкам? Неужели в технопарке для них нет места?

– У нас ребята могут обучиться техническому английскому, всему тому, что связано с переводом сложного технического оборудования, которого в нашем детском технопарке очень много. В первую очередь, ребята выполняют очень практичные задачи – переводят техническую документацию всего того оборудования, с которым работают во всех девяти направлениях. Безусловно, это актуально: не каждый школьник в рамках учебных занятий может понять перевод сложных технических слов.

А ещё в этом году в рамках взаимодействия со взрослым технопарком «Электрополис» в городе Великие Луки мы открываем лабораторию стартапов. Это то место, где проекты ребят, которые они разрабатывают в рамках наших занятий, могут превратиться в собственное дело. Можно попробовать найти дополнительное финансирование и запустить свой проект в жизнь под очень интересным брендом стартапа. Хорошее, актуальное направление, посмотрим, что из этого получится в этом году.

– А чем «Кванториум» отличается от классических секций дополнительного образования?

– В целом работа детских технопарков отличается от классического дополнительного образования детей на территории Псковской области тем, что мы молодые, инновационные и очень актуальные. Всегда в тренде.

– Кто работает в технопарке и как построены занятия?

– Практически везде молодые коллективы, в том числе и у нас. В большинстве своём это практико-ориентированные педагоги, не просто люди с высшим педагогическим образованием, а инженеры, которые прошли переподготовку по педагогическим специальностям. Поэтому наше занятие – это не просто что-то потрогать и изучить, а вникнуть и понять структуру, разобраться, как это работает, как это живёт и как это может пригодиться сегодня.

– Очень большое разнообразие. Наверное, ребятам бывает сложно выбрать, куда они хотят пойти. А есть ли у вас какой-то способ помочь своим ученикам определиться со своей будущей профессией?

– Безусловно, самоопределение школьника сегодня очень актуальная тема, поэтому одно из направлений работы детских технопарков – это помощь ребятам в выборе будущей профессии.

– Как можно записаться на обучение и когда открывается набор?

– Запись на обучение в детский технопарк «Кванториум» в Великих Луках открывается в мае. Мы контактные, нас можно найти в социальных сетях, можно позвонить по номеру мобильного телефона, можно прийти в гости, пройти небольшую экскурсию и прямо на месте написать заявление на обучение на новый учебный год, который продлится с сентября по май.