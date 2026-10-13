Труппа Псковского областного театра кукол гастролирует в городе Иваново

19:57, 13 октября 2026, ПАИ

Труппа Псковского областного театра кукол приехала на гастроли в Иваново, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Показы пройдут в рамках проекта «Большие гастроли» и продлятся с 13 по 18 октября. Труппа представит ивановским зрителям спектакли «Мы победим», «Прыгучий мышонок» и «Любопытный слонёнок».

Ранее сообщалось, что творческая встреча с Камилем Хардиным пройдёт в Пскове 21 октября.