Делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы»

21:34, 13 октября 2026, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие во втором модуле программы «Проводники смыслов. Управленцы», который прошёл в Красноярске. Оператором направления выступает ФГАУ МП МЦ «Форумная дирекция» и Росмолодёжь. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В работе модуля приняли участие представители Псковской области: министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев, руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева и председатель совета Псковского областного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Мария Тучак.

Программа модуля была насыщенной и включала несколько основных блоков. В первый день участники посетили установочные сессии, где обсудили системные принципы работы и базовые подходы к проектной деятельности. Перед слушателями выступили статс-секретарь – заместитель руководителя ФАДМ Денис Аширов и академические директора направлений Николай Бажитов и Дмитрий Забиров.

Основной упор в образовательной программе был сделан на развитие управленческих компетенций. В частности, для участников прошли лекции «Системное и стратегическое мышление», «Ключевые результаты и эффекты в проектном менеджменте», «Как социальная архитектура поможет сделать ваш проект масштабным и эффективным».

«Программа дала нам уникальную возможность не просто получить новые знания, но и переосмыслить подходы к управлению молодёжными проектами, – отметил министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев. – Особенно ценными стали лекции о системном и стратегическом мышлении, а также практическая работа на предприятиях, где мы увидели реальные механизмы вовлечения молодых сотрудников. Уверен, что полученный опыт позволит нам вывести молодёжную политику региона на качественно новый уровень».

Второй день был посвящён практической работе на предприятиях. Делегаты приняли участие в проектных мастерских, где состоялись сессии с HR-специалистами на тему механики работы с молодыми сотрудниками, их мотивации и вовлечения. Также участники провели исследовательскую работу и экскурсии по производственным площадкам.

В третий день акцент был сделан на управлении заинтересованными сторонами и на работе с проектными гипотезами. В мастерской «Проекты в проекте» участники анализировали региональные проекты на соответствие ключевым вызовам и формулировали запросы на улучшение. Кроме того, состоялся открытый диалог с молодёжью о работе через призму спорта и мастер-класс по инструментам сервис-дизайна.

«Для нашего центра участие в таком масштабном образовательном модуле – это серьёзный шаг вперёд, – поделилась руководитель АНО ПО "Центр молодёжи и общественных инициатив" Елизавета Зайцева. – Мастер-классы по сервис-дизайну и управлению заинтересованными сторонами, а также технотренинги управления рисками дали конкретные инструменты, которые мы сможем применить в своих региональных проектах. Особенно важно, что программа позволила нам сформулировать запросы на улучшение и разработать прототипы для пилотного внедрения. Мы возвращаемся с чётким пониманием, как сделать наши инициативы более масштабными и эффективными».

Завершающий день включал экспертные выступления, технотренинги управления рисками и коммуникациям в региональных проектах, а также защиту прототипов для внедрения. Итоги модуля подвёл Денис Аширов, после чего участники получили установку на дальнейшую проектную работу.

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