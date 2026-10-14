Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы, запреты и традиции

07:30, 14 октября 2026, ПАИ

Великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане сегодня, 14 октября. Его главным событием является явление Богородицы во Влахернском храме в Константинополе, пишет РИА Новости.

По преданию, во время очередной осады Константинополя варварами горожане непрестанно молились во Влахернской церкви. Там хранились Крест Господень и риза Богородицы. В один из дней в этот храм пришёл Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием. Внезапно он увидел Деву Марию, вошедшую через царские врата в сопровождении грозных слуг. Помолившись, она сняла с себя омофор – длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи, а затем распростёрла над стоящими там людьми. Вскоре осада была неожиданно снята, враги отступили.

На Руси праздник установил князь Андрей Боголюбский (1155–1174 годы), который почитал Андрея Юродивого как своего небесного покровителя. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который «покрывал» землю.

Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж. Свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме. «Покрой мою бедную головку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником», – приговаривали в народе. Белый, чистый первый снег ассоциировался с фатой невесты, и по его количеству на Покров судили о количестве свадеб, которые будут сыграны, пишет портал calend.ru.

Главным событием в день Покрова Пресвятой Богородицы является служба. 13 октября совершается всенощное бдение, а утром – литургия. После богослужения верующие, как правило, собираются вместе за праздничным столом. В этот день запрещается гадать, ссориться и злиться, брать деньги в долг или давать в долг, девушкам нельзя отказывать в предложении руки и сердца. Помимо того, нельзя работать в поле или рубить деревья. Это «тревожит» землю на Покров.

Считалось, что сегодня заканчивается климатическая осень: «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима». Крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела. Верили, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц всё заметёт. Если же будет сухо – то и морозы придут позже.