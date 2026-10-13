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Общество

Пскович вернул долг страховой компании после вмешательства приставов

Псковский водитель, ставший виновником ДТП в 2015 году, погасил задолженность перед страховой компанией «Согласие» на сумму 58 тысяч рублей и уплатил госпошлину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Причина претензий к автовладельцу – оформление полиса ОСАГО с ограниченным периодом использования, пояснили в ведомстве. Мужчина решил сэкономить и застраховал авто лишь на отдельные месяцы, но сел за руль вне этого периода. По закону в такой ситуации страховщик вправе требовать возврата выплаченных пострадавшему средств.

Водитель решил не возмещать ущерб, поэтому попытался скрыться: выписался из квартиры, не забирал почту и фактически исчез. Однако суд рассмотрел дело с участием назначенного адвоката и постановил взыскать с мужчины сумму выплаты и госпошлину.

Исполнительное производство вели в отделении судебных приставов Пскова № 1. Поскольку должник не погасил долг в установленный срок, приставы применили ряд принудительных мер, в том числе начислили исполнительский сбор, наложили запрет на регистрационные действия с земельными участками должника, обратили взыскание на зарплату и средства на банковских счетах и ограничили право выезда за пределы России.

Не дожидаясь дальнейшего ужесточения мер, мужчина перевёл всю сумму задолженности на счёт подразделения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что приставы взыскали 90 тысяч рублей с виновника драки в Пскове.

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