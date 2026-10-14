Антитеррористическая комиссия Псковской области утвердила комплексную подготовку кадров

08:10, 14 октября 2026, ПАИ

Вопросы обеспечения безопасности Псковской области обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видеозапись из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Отдельное внимание уделили подготовке государственных и муниципальных служащих, сотрудников подведомственных организаций и педагогов к противодействию терроризму и его идеологии.

«Эффективность профилактической работы во многом зависит от уровня подготовки тех, кто её проводит. В первую очередь – сотрудников органов власти и местного самоуправления. Им необходимы не только теоретические знания, но и практические навыки с учётом актуальных угроз и особенностей нашего региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, особое значение имеет подготовка педагогов: именно учителя могут одними из первых заметить у школьников признаки радикализации и своевременно принять необходимые меры.

Также на заседании обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищённости критически важных объектов. Основной акцент – на транспортной инфраструктуре: в условиях продолжающихся угроз её безопасность требует постоянного внимания.

Кроме того, рассмотрели план проверок объектов топливно-энергетического комплекса Управлением Росгвардии на 2027 год. «Наша главная задача – не допустить чрезвычайных ситуаций и обеспечить надёжную защиту людей и важных объектов региона», – резюмировал глава региона.