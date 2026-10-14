В Пскове Ford сбил женщину на пешеходном переходе
В Пскове на улице Яна Фабрициуса у дома № 4 водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнюю женщину, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Девушку госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте ДТП работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении с грузовиком в Великолукском округе
Из королевства в следственный изолятор: гражданин Швеции незаконно пересёк границу в Псковской области