В Пскове Ford сбил женщину на пешеходном переходе

09:32, 14 октября 2026, ПАИ

В Пскове на улице Яна Фабрициуса у дома № 4 водитель автомобиля Ford на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнюю женщину, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Девушку госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте ДТП работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.