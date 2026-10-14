Кража смартфона в псковском баре попала на видео
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к краже смартфона. Преступление произошло в одном из баров на Октябрьском проспекте, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
У правоохранителей есть видеозапись с изображением мужчины, которого проверяют на возможную причастность к хищению. Полиция просит жителей помочь установить его личность.
Тех, кто узнал мужчину на записи или располагает информацией, которая может помочь расследованию, просят сообщить об этом по телефонам 8 (911) 859-60-50 или 112 – единому номеру вызова экстренных служб.
В полиции гарантируют конфиденциальность предоставленной информации.
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