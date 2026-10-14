В медиацентре ПАИ проходит брифинг о психическом здоровье ребёнка

12:03, 14 октября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый психическому здоровью ребёнка как зоне ответственности родителя, проходит в медиацентре ПАИ.

Что входит в зону ответственности родителей с точки зрения закона и школьной практики? Какую роль играет семья и какие задачи стоят перед родителями в процессе обеспечения психического здоровья ребёнка? Какие виды нарушений в поведении детей-подростков чаще встречаются в последнее время? Можно ли распознать проблемы ребёнка, наблюдая за его поведением, как это сделать, на что обратить внимание?

На эти и другие вопросы отвечают заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев, старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина и инспектор отдела криминалистики регионального СУ СК России Лариса Котелевская.