Псковичи смогут бесплатно попасть на приём к московским специалистам по опухолям головы и шеи

12:51, 14 октября 2026, ПАИ

26 и 27 октября в Псковской областной клинической больнице пройдут Дни ранней диагностики опухолей лор-органов, головы и шеи. Пациентов осмотрят ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России из Москвы, сообщили ПАИ в региональном минздраве.

Приёмы предназначены для людей с подозрением на доброкачественные или злокачественные опухоли головы, шеи и лор-органов. Специалисты проведут консультации и отбор пациентов на лечение. При наличии показаний они смогут получить направление на лечение в московский центр.

Приём будет бесплатным по полису ОМС. Для первичной консультации не требуется направление из поликлиники.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и медицинские выписки, если они есть.

Приёмы пройдут 26 и 27 октября с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы.

Записаться на консультацию можно заранее по телефону 8 (8112) 29-57-00.