Псковичи смогут бесплатно попасть на приём к московским специалистам по опухолям головы и шеи
26 и 27 октября в Псковской областной клинической больнице пройдут Дни ранней диагностики опухолей лор-органов, головы и шеи. Пациентов осмотрят ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России из Москвы, сообщили ПАИ в региональном минздраве.
Приёмы предназначены для людей с подозрением на доброкачественные или злокачественные опухоли головы, шеи и лор-органов. Специалисты проведут консультации и отбор пациентов на лечение. При наличии показаний они смогут получить направление на лечение в московский центр.
Приём будет бесплатным по полису ОМС. Для первичной консультации не требуется направление из поликлиники.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и медицинские выписки, если они есть.
Приёмы пройдут 26 и 27 октября с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы.
Записаться на консультацию можно заранее по телефону 8 (8112) 29-57-00.
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Псковичи смогут бесплатно попасть на приём к московским специалистам по опухолям головы и шеи