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Общество

Школьница из Пскова победила в международном конкурсе научных проектов в Индонезии

Ученица псковского «Кванториума» Александра Соколова стала победителем 8-й Международной выставки-конкурса научных проектов ISIF 2026, которая прошла в Университете Индонезии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото предоставлено правительством Псковской области

Александра представила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности» и защитила его на английском языке перед международным жюри. В этом году в конкурсе участвовали около 550 команд из 28 стран.

Путь к победе начался с другого международного состязания – CASTIC в китайском Сиане. Там проект Александры Соколовой получил специальные награды от научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве.

Над разработкой школьница работает под руководством наставника «Промробоквантума» Игоря Лубягина.

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