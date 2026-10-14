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Общество

Эксперт призвала родителей следить за маркерами: запах, порезы, пропажа денег и странные друзья

Родителям следует внимательно присматриваться к ребёнку, чтобы вовремя заметить признаки употребления алкоголя, наркотиков или самоповреждающего поведения. Об этом заявила инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

Слева Лариса Котелевская. Фото: ПАИ

«То, что касается нарушений поведения, направленных на себя, нужно присматриваться к ребёнку. Не всегда мы его увидим в выраженном состоянии алкогольного опьянения, не всегда знаем о том, что наши дети курят или употребляют наркотики. Для этого есть маркеры, на которые нужно обращать внимание – принюхиваться, смотреть, что на руках, реагировать на исчезновение денег, появление странных друзей», – рассказала Котелевская.

По её словам, заметить, что ребёнку нужна помощь, можно и по другим признакам. «Если у него нарушаются взаимоотношения с окружающими, он часто находится в подавленном состоянии, у него проблемы со сном, прогуливает, опаздывает, снижается успеваемость. Ребёнок закрывается дома, часто у него нарушается пищевое поведение», – отметила инспектор.

Котелевская пояснила, что самоповреждающее поведение и употребление алкоголя могут быть для ребёнка средством самопомощи. «Когда душевная боль переносится в телесное поле, и от этого ребёнку становится легче на какое-то время, но проблема сама не решается», – заключила Лариса Котелевская.

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