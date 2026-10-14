Эксперт Котелевская заявила о недопустимости физических наказаний детей

16:14, 14 октября 2026, ПАИ

Порка и любые физические наказания недопустимы при агрессивном поведении ребёнка, поскольку агрессия порождает ответную агрессию, а запугивание нарушает нормальное психическое развитие и не является методом воспитания. Об этом заявила инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

«Если мы говорим об агрессивном поведении, то пороть нельзя. Любая агрессия породит ответную агрессию во много раз сильнее. Это будет ходьба по кругу, и никогда это не было какой-то воспитательной мерой, – рассказала Котелевская. – Конечно, можно запугать любого человека до такой степени, что он будет бояться что-то повторять, но это однозначно нарушит его нормальное психическое развитие. Запуганный ребёнок таким же и вырастет. Это не метод воспитания».

По её словам, существуют психологические технологии, позволяющие закреплять социально одобряемое поведение и не закреплять неодобряемое. «Родителям нужны консультации специалистов, чтобы понимать, как правильно это применять. В первую очередь необходимо разобраться, что побуждает ребёнка так себя вести», – заключила Лариса Котелевская.