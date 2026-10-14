Историю двух утраченных зданий Пскова раскрывают редкие документы и архивные материалы

14:52, 14 октября 2026, ПАИ

В Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского открываются восьмой и девятый комплексы выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







Новые выставочные комплексы посвящены зданию Псковской городской управы и зданию Псковского коммерческого банка.

Основные экспонаты тематических блоков – документы и редкие книжные издания второй половины XIX – начала XX века из коллекции Псковского музея-заповедника. Экспонаты иллюстрируют работу обоих учреждений и жизнь псковского общества той эпохи.

Историю городской управы раскрывают материалы рода Хмелинских – известного купеческого семейства, старообрядцев поморского толка, чьи представители были гласными Псковской городской думы. В экспозиции – копия письма отца Иакова В. Н. Хмелинскому (около 1884 г.), помянник семьи 1860-х годов и запрос управы кандидату в гласные М. С. Хмелинскому от 13 сентября 1913 года. Работу управы иллюстрируют отчет о доходах и расходах за 1906 год и смета на 1910 год.

Тему Псковского коммерческого банка – одного из крупнейших кредитных учреждений города – представляют документы начала XX века, воссоздающие повседневную жизнь банка и круг его вкладчиков. Среди них – отчеты за 1898 и 1907 годы, билет № 9688 на срочный вклад в 2000 рублей крестьянина Павла Федорова (1904 г.), билет № 10516 на 25 000 рублей купца И. А. Сафьянщикова, уведомление К. А. Камбергу о получении платежа по почте (1908 г.) и переписка с филиалом в Опочке о клиентах – братьях Эдуарде и Альберте Тиме (1911 г.). Завершает экспозицию письмо Рижского отделения «Всеобщей компании электричества» в коммерческий банк от 3 марта 1917 года. Документ примечателен не только как пример сотрудничества банка с крупными промышленными и электротехническими компаниями, но и как хронологическая точка, фиксирующая деятельность учреждения в переломный исторический момент.