В среднем у трёх подростков в классе может быть расстройство личности – эксперт

16:26, 14 октября 2026, ПАИ

Количество органических нарушений у подростков в России сильно недооценивается – по данным ВОЗ, доля расстройств личности в подростковом возрасте составляет от 7 до 14 %, то есть в классе из 30 человек у троих может быть такое расстройство. Об этом рассказала инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области Лариса Котелевская в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

«Сейчас у нас очень сильно недооценивается количество органических нарушений, хотя, по данным ВОЗ, доля расстройств личности в подростковом возрасте составляет от 7 до 14 %. В классе на 30 человек у троих может быть такое расстройство. Это не значит, что это какое-то заболевание. Расстройства могут быть на разной стадии формирования», – рассказала Котелевская.

По её словам, подросткам такие расстройства выставляют очень осторожно, потому что личность ещё созревает. «Легко перепутать это с пубертатным кризисом. Поведенческие проявления могут быть очень похожими. Такой ребёнок требует к себе обязательного внимания психолога, а иногда и психиатра. Его нужно показать специалисту, чтобы на самой ранней стадии выявить проблему, если она есть», – отметила инспектор.

Она посетовала, что родители часто боятся стигматизации. «Но об этом надо говорить. И не надо надеяться, что школа всё решит. У школьного психолога другие задачи. И здесь мы говорим о клинической психологии. Школьный психолог не может работать как психотерапевт», – заключила Лариса Котелевская.