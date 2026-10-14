Михаил Ведерников наградил сотрудников Псковского музея в честь 150-летия учреждения

15:59, 14 октября 2026, ПАИ

Торжественная церемония вручения наград сотрудникам Псковского музея-заповедника состоялась в правительстве Псковской области. Мероприятие прошло по случаю 150-летия со дня основания учреждения культуры.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив с важной и значимой датой и поблагодарил всех, кто работает для сохранения и продвижения историко-культурного наследия региона. «Мне особенно приятно отметить, что и взаимодействие правительства области и музея в последние годы набирает обороты, причём без потери качества. Очень много ярких интересных событий, мультимедийных спектаклей, выставок пользуются большим спросом и у жителей региона, и у наших гостей, которых с каждым годом становится всё больше и больше», – передаёт слова Михаила Ведерникова пресс-служба правительства.

За большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия Псковской области и плодотворную научно-просветительскую деятельность почётной грамотой губернатора наградили коллектив Псковского музея-заповедника.

В ответном слове генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила власти региона за взаимодействие и поддержку учреждения культуры.

«Мы абсолютно счастливые люди, потому что мы занимаемся трудом, который приносит нам огромное моральное удовлетворение. Один великий поэт сказал: «Родиться русским – слишком мало: им надо быть, им надо стать». И я убеждена, что наш музей помогает людям действительно стать, осознать себя русскими людьми. Боюсь, конечно, опережать события, но цифры показывают, что в середине ноября Псковский музей-заповедник примет миллионного посетителя. Это рекорд, которого не было никогда. Служим российской культуре», – выступила Светлана Мельникова.

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в сохранение и развитие музейного дела глава региона вручил музейным специалистам почётные грамоты губернатора и благодарственное письмо правительства региона.

Заместитель генерального директора по научной работе Эльвира Королева отметила, что просветительская миссия музея сегодня велика как никогда. «Мы понимаем, что музей – это не только место, где встречается прошлое и будущее, но и место для диалога о самых важных проблемах современности», – добавила она.

Заведующая филиалом – музеем-усадьбой Модеста Мусоргского Лидия Николаева выразила благодарность за высокую оценку её труда: «Я счастлива, что 45 лет работаю в музее Мусоргского, 25 лет – заведующей. Имя гениального композитора знает весь мир. К нам приезжают солисты Мариинского, Большого театров, проходят грандиозные мероприятия, от посетителей – только положительные отзывы. Меня это радует».

Напомним, ранее состоялось торжественное мероприятие по случаю 150-летия Псковского музея-заповедника, где собрались сотрудники учреждения, почётные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России.