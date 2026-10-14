Первые заморозки ожидаются в Псковской области 15 октября

16:06, 14 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 15 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от –1 до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Пскове ночных заморозков не ожидается: температура будет колебаться от +2 до +4 градусов, а днём столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Атмосферное давление будет низким.