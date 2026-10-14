Как сохранить осанку школьника, объяснили псковским родителям

16:33, 14 октября 2026, ПАИ

Как сохранить осанку школьника, рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает». Осанка формируется в детстве и закрепляется на всю жизнь. И школьные годы – самый важный период.

Стол и стул на рабочем месте должны соответствовать росту ребёнка. Если столешница слишком низкая, ребёнок горбится, а если слишком высокая – тянется вверх, напрягая плечи. Специалисты Минздрава России советуют: столешница должна располагаться на уровне солнечного сплетения, а ноги – стоять на полу под прямым углом. Под столом должно быть достаточно места, чтобы ребёнок мог свободно вытянуть ноги. И ещё один важный момент: небольшая опора для стоп – маленькая скамеечка или подставка – помогает снять нагрузку с поясницы.

«Вес собранного рюкзака не должен превышать десяти процентов от веса ребёнка. Если школьник весит тридцать килограммов, рюкзак с учебниками должен быть не тяжелее трёх килограммов. И носить его нужно на двух лямках. Регулярное ношение на одном плече – это прямой путь к перекосу и искривлению позвоночника. Также обратите внимание на спинку рюкзака: она должна быть достаточно жёсткой, чтобы вес распределялся равномерно», – подчеркнули медики.

Третье, о чём стоит помнить родителям школьника, – это активность ребёнка, так как осанка держится на мышечном корсете. Плавание, гимнастика, танцы, лёгкая атлетика – всё это укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник. А вот тяжёлые силовые нагрузки детям до 18 лет не рекомендуются: растущий позвоночник к ним не готов.

Четвёртый момент – перерывы. Сидеть за уроками или компьютером без движения вредно. Каждые тридцать-сорок минут нужно вставать, разминаться, менять положение. Это касается и времени за гаджетами. Когда ребёнок смотрит в телефон, наклоняя голову, нагрузка на шейный отдел позвоночника сравнима с поднятием тяжёлого веса. «Поэтому ограничение экранного времени – это не только про зрение, но и про спину», – обращают внимание врачи.

«И последнее, но самое важное. Если вы заметили, что ребёнок сутулится, у него разная высота плеч, он быстро устаёт, жалуется на боли в спине – не откладывайте визит к ортопеду. Чем раньше начать коррекцию, тем лучше результат. В детском возрасте нарушения осанки часто носят функциональный характер и поддаются исправлению. Но если упустить момент, они могут закрепиться и перерасти в стойкие деформации», – заключили специалисты.