Проект «Колодец – источник жизни» реализует ТОС «Мостище» Себежского района

17:02, 14 октября 2026, ПАИ

Проект «Колодец – источник жизни» реализует ТОС «Мостище» Себежского района, пишет газета «Призыв».

Ведётся ремонт шахты колодца, установка деревянного домика, скамеек, обустройство отмостки вокруг колодца и подхода к нему. «Активисты молодцы, удачи и сил для нового проекта», – благодарят местные жители участников ТОС в комментариях к публикации в группе газеты в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в этом году объём средств для поддержки инициатив ТОС в Псковской области составил более 400 миллионов рублей.