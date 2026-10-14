Проект «Колодец – источник жизни» реализует ТОС «Мостище» Себежского района
Проект «Колодец – источник жизни» реализует ТОС «Мостище» Себежского района, пишет газета «Призыв».
Ведётся ремонт шахты колодца, установка деревянного домика, скамеек, обустройство отмостки вокруг колодца и подхода к нему. «Активисты молодцы, удачи и сил для нового проекта», – благодарят местные жители участников ТОС в комментариях к публикации в группе газеты в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в этом году объём средств для поддержки инициатив ТОС в Псковской области составил более 400 миллионов рублей.
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