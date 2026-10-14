Михаил Ведерников рассказал о рекордной поддержке ТОС в Псковской области

13:55, 14 октября 2026, ПАИ

Заседание Совета территориальных общественных самоуправлений региона состоялось в правительстве Псковской области сегодня, 14 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В ходе заседания рассмотрели два вопроса: о ходе реализации проектов территориальных общественных самоуправлений и о взаимодействии органов местного самоуправления, территориальных общественных самоуправлений и активных групп граждан в развитии территории.

«Искренне рад вас приветствовать. Подходит к завершению новый, самый большой за всю историю нашей работы цикл реализации проектов ТОС. В этом году на региональный конкурс направили почти 250 миллионов рублей, ещё 50 предусмотрели на реализацию инициативных проектов и дополнительно более 100 миллионов направили на обеспечение муниципальных конкурсов. За это хочу сказать слова благодарности нашим главам», – обратился к собравшимся губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В целом в этом году объём средств для поддержки инициатив ТОС составил более 400 миллионов рублей. Была поставлена задача, чтобы ежегодно поддержку получали не менее 70 % заявок, и это обещание выполнили. Победителями стали 689 проектов из 983. «Борис Андреевич, надеюсь, что новый состав Заксобрания тоже поддержит эту инициативу и мы вместе будем находить ресурсы, чтобы выполнять эти параметры. Важно, чтобы всё, что было задумано, было доведено до результата до конца года», – обратился глава региона к председателю Законодательного Собрания Псковской области Борису Елкину.

Ранее на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Михаил Ведерников докладывал, как изменилась Псковская область и удалось сдвинуть с места много вопросов, которые годами оставались нерешёнными. Отдельно глава региона доложил и о развитии движения ТОС. Глава государства высоко оценил итоги общей работы. Псковская область находится среди регионов-лидеров в этой части уже на протяжении нескольких лет.

«В ходе рабочих поездок по районам отмечали, что ТОС начали мыслить ещё масштабнее. Очень много примеров, когда люди планируют развитие сразу на несколько лет вперёд. Подключаются различные региональные, федеральные программы и спонсорские средства. Так постепенно и планово меняются территории. Важно понимать, что может стать точкой притяжения для местных жителей. Считаю, что такой подход нужно масштабировать. В скором времени пройдёт семинар для продолжения этой работы», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что ТОС вместе с муниципальными властями и жителями должны подключаться к решению всех вопросов. «Рекомендую обсуждать основные приоритеты при формировании окружных бюджетов. Когда администрация и жители работают вместе, результат получается намного лучше», – подчеркнул он.

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в ходе заседания отметила, что мониторинг реализации проектов ТОС проводится на системной основе. По данным на 14 октября, реализовано 439 проектов, в ходе реализации находится ещё 250 инициатив.

Среди основных замечаний к проектам – недостаточно проработанные сметы, из-за чего иногда приходится уже в процессе реализации корректировать проект. Эксперт призвала учитывать это в работе, а также посоветовала привлекать членов ТОС к проверке качества оборудования, особенно спортивного и детского.

В целом, по словам Елены Тимашовой, специалисты отмечают качественно новый уровень развития территорий: проекты масштабируют, делают долгосрочными, разбивают на этапы. Свод лучших региональных практик уже в скором времени разместят на интернет-ресурсах.

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области подчеркнула, что конкурс ТОС позволил грамотно выстраивать диалог между общественными объединениями и властью, чтобы оперативно выявлять возникающие недочёты в ходе реализации проектов.