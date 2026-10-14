Речные прогулки к «Псковскому морю» завершатся 17 октября
Путешествия к «Псковскому морю» на теплоходе «Иния» завершатся 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Маршрут до Псковского озера и обратно длится 2,5 часа. Причал находится у инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой.
Регулярные часовые прогулки проводят со вторника по воскресенье. Теплоход продолжает работу независимо от погоды. Расписание здесь.
Россельхознадзор выявил 65 нарушений на животноводческих предприятиях в Псковской области
На «Титан-Полимере» завершили монтаж самого высокого элемента нового комплекса ПЭТ и ПБТ