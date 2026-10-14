Речные прогулки к «Псковскому морю» завершатся 17 октября

17:48, 14 октября 2026, ПАИ

Путешествия к «Псковскому морю» на теплоходе «Иния» завершатся 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Маршрут до Псковского озера и обратно длится 2,5 часа. Причал находится у инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой.

Регулярные часовые прогулки проводят со вторника по воскресенье. Теплоход продолжает работу независимо от погоды. Расписание здесь.