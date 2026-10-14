Международный лингвистический форум в четвёртый раз стартовал в Пскове

21:21, 14 октября 2026, ПАИ

ПсковГУ в четвёртый раз объединил школьников, студентов и молодых лингвистов на своей площадке в рамках Международного лингвистического форума. На протяжении трёх дней 1 625 участников из 27 регионов России, пяти городов Беларуси, Ирака, Казахстана и Вьетнама будут погружаться в языкознание. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Программа мероприятия насыщенная. Помимо лекций, круглых столов и мастер-классов, молодых лингвистов ожидает большой практический блок: онлайн-олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам, олимпиада по медицинской латыни Ars nobilissima, конкурс перевода публицистического текста (английский, немецкий) к Году единства народов России, конкурс публицистического текста на французском языке, онлайн-олимпиада по методике преподавания иностранных языков.

Участников форума приветствовала первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. Ольга Александровна подчеркнула: в современном мире границы не могут препятствовать развитию образования и науки, и мероприятие, организованное лингвистами ПсковГУ, это доказывает.

«Лингвистические направления – одни из ведущих в Псковском государственном университете. Благодаря им университет известен за пределами Пскова и даже России. У наших лингвистов есть преемники, а значит, их дело будет продолжаться годы и десятилетия спустя», – поделилась мнением Ольга Серова.

Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности, преподаватель немецкого языка Светлана Воднева заметила: география участия в этом году очень широка. Форум объединил представителей лингвистических школ из Санкт-Петербурга и Москвы, Ленинградской области, Йошкар-Олы, Костромы, Калуги, Воронежа, Сургута, Чебоксар, Саранска, Рязани, Пскова, Нижнего Новгорода, Архангельска, Калининграда, Перми, Кирова, Липецка, Иркутска, Ростова-на-Дону, Саратова, Оренбурга, Армавира, Ярославля, Курска, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

Республику Беларусь представляют участники из Гродно, Минска, Гомеля, Полоцка и Витебска.

«В современном мире язык не просто средство общения. Это мощный инструмент, который объединяет народы, сохраняет культурное наследие, способствует развитию науки и технологий. Именно поэтому изучение языков становится всё более актуальным в наши дни. Наш форум даёт уникальную возможность обменяться опытом, обсудить новейшие тенденции в лингвистике, поделиться своими открытиями и идеями», – отметила Светлана Воднева.

Высокий уровень организации международных научных событий стал знаком качества ПсковГУ. Участники прошлогоднего форума с удовольствием вернулись в университет. Среди них – заведующий кафедрой фонетики и грамматики французского языка Белорусского государственного университета иностранных языков Евгения Гапанович.

«Мы благодарны за приглашение и возможность вместе обсуждать актуальные для молодёжи вопросы, находить нетривиальные решения лингвистических задач и погружаться в культурное пространство Пскова – города неутомимых тружеников, воинов-патриотов, замечательных преподавателей и студентов!» – сказал Евгения Гапанович.

Форум продлится до 16 октября. В эти дни участники познакомятся с культурой и языком Латинской Америки и Китая, узнают о роли лингвистов в театре и обсудят важность сохранения самобытности русских народных сказок при переводе. В центре внимания окажутся проблема изучения латинского языка как инструмента медицинского мышления и особенности работы переводческой скорописи.

Добавим, лингвисты из Псковского государственного университета регулярно становятся участниками и организаторами крупнейших мероприятий, связанных с иностранными языками, в том числе Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам, которую в 2027 году ПсковГУ примет в третий раз.

Ранее сообщалось, что VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей» начнёт свою работу в Пскове 20 октября и продлится два дня.