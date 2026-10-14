Делегация Себежского района принимает участие в образовательном форуме в Светлогорске

21:54, 14 октября 2026, ПАИ

Советники директоров школ Себежского района Эльвира Козлова, Светлана Силантьева, Илья Денисенко, Наталья Нетреба, Светлана Кортенко участвуют в окружном форуме «Новая философия воспитания» в Светлогорске, который объединил почти 500 участников. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Сергей Елисеев, министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва и директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов. В своих выступлениях почётные гости отметили ключевую роль советников директоров по воспитанию в формировании ценностей подрастающего поколения и поблагодарили педагогов за их ежедневный труд.

Также прошла пленарная сессия «Навигаторы детства и Росдетцентр: единый вектор развития воспитательной системы». Разговор прошёл в формате открытого диалога: участники обсудили, кто задаёт вектор развития воспитания, как меняется роль советника директора по воспитанию и какие общие ценности объединяют общество.

Форум «Новая философия воспитания» в Северо-Западном федеральном округе завершает сезон окружных форумов во втором полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы».