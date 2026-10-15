«От Великой до Амура»: в библиотеке Пскова откроется выставка художника Александра Сучкова

07:45, 15 октября 2026, ПАИ

Открытие персональной выставки Александра Сучкова «От Великой до Амура. X–XVII вв. Псковичи, защитники рубежей Родины» состоится в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 24 октября в 18:00. Об этом сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в библиотеке, художник показывает в своих живописных и графических работах древнюю церковь Николая Чудотворца в деревне Устье и исторические события, связанные с этим местом. Во второй части выставки будут представлены работы, созданные в этнографических и археологических экспедициях по Дальнему Востоку.

Александр Сучков – член Союза художников РФ. Участник Сенежских семинаров художников и дизайнеров, участник региональных и краевых выставок. За годы творческой деятельности он создал более 40 музейных и выставочных экспозиций в разных городах России. Также принимал участие в создании музейных экспозиций в Японии и Китае и активно занимался преподавательской деятельностью.

Выставка доступна для посещения с 20 октября до 20 ноября.

Вход бесплатный. Количество мест ограничено, предварительная запись осуществляется по телефону +7 (8112) 33-11-23 или по ссылке https://vasilevka.ru/otkrytie-vystavki-a-suchkova-ot-velikoj-do-amura/