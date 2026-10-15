Псковский трюфель: необычные грибы собирают в лесах региона
Чёрные лисички собирают грибники в лесах Псковской области. Фотографиями такой необычной находки они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
«Приехали за белыми напоследок, но не судьба. Сезон закрыт», – подписал снимки автор Игорь Дружкин.
Любители тихой охоты в комментариях к публикации подмечают, что это действительно очень вкусный и ароматный гриб, особенно в сушёном виде он напоминает трюфель.
Чёрная лисичка – это съедобный деликатесный гриб, который во Франции называют «трубой смерти», а в Англии – «рогом изобилия». Растут они на глинистой и известковой почве. Любят светлые места, обочины тропинок и дорог, края канав.
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