Псковский трюфель: необычные грибы собирают в лесах региона

08:13, 15 октября 2026, ПАИ

Чёрные лисички собирают грибники в лесах Псковской области. Фотографиями такой необычной находки они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Приехали за белыми напоследок, но не судьба. Сезон закрыт», – подписал снимки автор Игорь Дружкин.

Любители тихой охоты в комментариях к публикации подмечают, что это действительно очень вкусный и ароматный гриб, особенно в сушёном виде он напоминает трюфель.

Чёрная лисичка – это съедобный деликатесный гриб, который во Франции называют «трубой смерти», а в Англии – «рогом изобилия». Растут они на глинистой и известковой почве. Любят светлые места, обочины тропинок и дорог, края канав.