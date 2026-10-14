Псковские студенты вернулись с наградами со слёта РСО Северо-Западного округа

23:28, 14 октября 2026, ПАИ

В Великом Новгороде завершился XIII слёт студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. На мероприятии собралось 800 представителей РСО со всего округа. В состав делегации Псковской области вошли 55 бойцов с лучшими показателями – те, кто прошёл предварительный отбор на конкурсах профессионального мастерства и достиг самых высоких показателей в работе с проектами, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В этом году состав делегации Псковской области был широким, от членов подростковых отрядов до ветеранов движения.

«На слёте бойцы ПсковГУ принимали участие в конкурсе профмастерства и в спартакиаде. Для руководителей реготделения РСО была организована деловая программа, в ходе совещаний удалось обсудить актуальные вопросы взаимодействия. Одним из крупных блоков была работа с ветеранами движения. Круглый стол с опытными бойцами стал отличной площадкой для передачи опыта и связи между поколениями», – рассказала руководитель делегации РСО ПсковГУ Елизавета Климова.

По итогам состязаний на слёте команды «Скобарь» (ПсковГУ) и «Акуна Матата» (колледж ПсковГУ) победили в профессиональном конкурсе. Победа подарила им путёвку на Всероссийский слёт студенческих отрядов в Челябинске. Индивидуальные достижения псковским студентам принесли соревнования по шашкам и настольному теннису в спартакиаде.

Главным итогом стала передача символа слёта СЗФО руководству РСО Псковской области. В следующем году Псков примет четырнадцатый по счёту слёт.

«Слёты – это в первую очередь передача опыта и знакомства. Чем больше ты погружён в атмосферу и у тебя налажены связи, тем лучше ты прокачаешь свои навыки. Кроме того, на слётах можно проверить уровень своего мастерства и совершенствовать его от конкурса к конкурсу», – отметила Елизавета Климова.

Добавим, в ПсковГУ движение РСО с каждым годом становится всё более популярным у молодёжи. Благодаря отрядам студенты могут получить возможность раннего трудоустройства, найти себя в разных профессиях, а также путешествовать по России.

Ранее сообщалось, что ПсковГУ в четвёртый раз объединил школьников, студентов и молодых лингвистов на своей площадке в рамках Международного лингвистического форума.