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Михаил Сальников средне оценил выступление «Луки-Энергии» в Кубке России

Главный тренер великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников оценил выступление команды в Кубке России как удовлетворительное. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Ленинградца» – 0:2 в пятом раунде Пути регионов.

Михаил Сальников. Фото: Luki-News

«Команда неплохо сыграла. Создали несколько хороших моментов, была опасность у ворот соперника. Но, к сожалению, в футболе так бывает: не забил ты – забили тебе. Допустили грубую ошибку в первом пропущенном мяче, да и во втором. А так обе стороны показали неплохой футбол. Я думаю, что болельщикам понравилось. Но, к сожалению, мы закончили выступление. «Ленинградец» поздравляю с проходом», – сказал Сальников.

Он отметил, что перед командой стояла цель пройти дальше. «Выступление команды в Кубке России можно оценить средне. Мы всё-таки хотели пройти дальше. К сожалению, не получилось. Готовились к каждой игре, поэтому в любом случае, когда выигрываешь – хорошо, а когда проигрываешь – плохо. В данной ситуации удовлетворительно», – добавил тренер.

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