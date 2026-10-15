В Красногородске лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Citroën

10:06, 15 октября 2026, ПАИ

В Красногородске на улице Больничной у дома № 48 столкнулись ВАЗ-2107 и Citroën. В аварии пострадал водитель отечественного автомобиля, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

40-летнего мужчину госпитализировали. На месте ДТП работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства аварии выясняются.