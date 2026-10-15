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Происшествия

В Красногородске лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Citroën

В Красногородске на улице Больничной у дома № 48 столкнулись ВАЗ-2107 и Citroën. В аварии пострадал водитель отечественного автомобиля, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Красногородске
    Фото: «Псковская сводка. ПАИ»

40-летнего мужчину госпитализировали. На месте ДТП работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства аварии выясняются.

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