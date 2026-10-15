В Псковской области задержан гражданин Швеции, подозреваемый в подготовке терактов

10:10, 15 октября 2026, ПАИ

ФСБ задержала гражданина Швеции, который, по данным ведомства, незаконно пересёк российскую границу. Ранее он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Задержанный швед служил по контракту командиром отделения беспилотных авиационных комплексов в составе 24-го отдельного штурмового батальона. На допросе задержанный рассказал, что обучал боевиков ВСУ управлению беспилотниками.

В ФСБ сообщили, что мужчина проник в Россию под предлогом вступления в ряды ВС РФ, однако в действительности планировал совершить диверсии на военных объектах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наёмничестве.