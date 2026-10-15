В Пскове представили исследование карьерных ожиданий молодёжи и запросов работодателей

12:08, 15 октября 2026, ПАИ

Панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы прошла в рамках мероприятия «День профразвития: найди себя в Псковской области» в псковском Доме молодёжи сегодня, 15 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











На ней представили результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей – в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

В начале мероприятия к собравшимся обратилась министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова. Она зачитала приветственный адрес от главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор обратил внимание, что форум проходит в четвёртый раз и уже стал ежегодным. В этом году он проходит в новом формате «День профразвития», а поддержка федеральных коллег, президентской платформы «Россия – страна возможностей», позволяет тиражировать лучшие практики: быстрые карьерные встречи с работодателями, диагностику компетенций, хакатон с возможностью разработать лучшие решения.

«Псковская область нуждается в ваших талантах и способностях. Ваши амбиции и идеи дорогого стоят. Мы заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя именно в Псковской области. Успехов вам!» – заключил губернатор.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Мальцева от имени платформы поблагодарила регион за такой тёплый приём.

«Сегодня мы работаем одной большой командой, чтобы не просто пообщаться, а чтобы ни у кого не осталось сомнения, что Россия – страна возможностей и Псковская область – это территория возможностей», – отметила она.

Спикер выразила уверенность, что после мероприятия каждый уйдёт с новыми знаниями и интересными наработками.

«Команда губернатора Михаила Ведерникова и правительство Псковской области действительно заинтересованы в том, чтобы регион развивался», – заметила она.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев поблагодарил президентскую платформу «Россия – страна возможностей» за то, что мероприятие в этом году проходит на новом уровне. И уже завтра, 16 октября, масштабное карьерное событие состоится и в Великих Луках.

«В Псковской области можно быстро развить карьерный трек, получив огромный багаж знаний в самом начале пути», – подчеркнул министр.

Руководитель направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина представила результаты исследования карьерных ожиданий.

Один из вопросов, на которые можно было ответить в режиме реального времени, – «Почему в Псковской области стоит жить и работать?».

37,2 % молодёжи считают, что из-за дохода с учётом стоимости жизни. 29 % обратили внимание на комфорт и природу, на гибкий график – 21,7 % и на карьерный рост – 19,7 %.

Работодатели выбрали комфорт и природу (52,1 %), близость к семье – 35,4 %, более низкую стоимость жизни – 33,3 %.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».