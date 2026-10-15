Эксперт: Профориентация нужна не только школьникам, но и взрослым

13:13, 15 октября 2026, ПАИ

Профориентация не ограничивается школьниками – она востребована у молодёжи и взрослых людей, которые на разных этапах жизни меняют профессию. Об этом профориентолог, карьерный консультант, трансформационный тренер, лектор Российского общества «Знание» Никита Соколов сказал в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Профориентолог – более глубокое направление, потому что задача профориентолога, с одной стороны, понять, что интересно человеку, какие ценности ему ближе, и самое главное – помочь ему составить карьерный маршрут», – рассказал Соколов.

По его словам, многие ошибочно думают, что профориентация только про школьников. «На самом деле это и про молодёжь, и про взрослых людей. В течение нашей жизни у нас есть огромное количество переходных этапов. Бывает точка невозврата, когда мы понимаем, что путь пройден и надо что-то в жизни менять. Многие меняют профессию даже в 50–60 лет, пробуют что-то новое», – отметил профориентолог.

Он подчеркнул, что специалист помогает выстроить этот путь максимально комфортно и интересно. «Чтобы школьник развивался, шёл к своей цели. Если мы со школьных лет будем идти к одной цели, эффект будет в разы больше, чем если мы постоянно будем менять профессию», – заключил Никита Соколов.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».