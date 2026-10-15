Руслан Аржуханов: Искусственный интеллект заменит тех, кто не умеет им работать

13:07, 15 октября 2026, ПАИ

На всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» бизнес-тренер, преподаватель, эксперт проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Руслан Аржуханов проведёт мастер-класс по использованию искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в выездной студии телеканала «Первый Псковский».

По словам Руслана Аржуханова, мастер-класс будет посвящён тому, как искусственный интеллект может помочь построить карьеру быстрее и активнее. Главная мысль, которую он хочет донести до участников, – искусственным интеллектом нужно уметь пользоваться качественно, и тогда можно добиться хороших результатов. На мастер-классе также разберут, как составлять резюме и проходить собеседование.

Эксперт анонсировал новую разработку проекта «Профразвитие» – искусственный интеллект-помощник, который будет помогать участникам, регистрирующимся на платформе, проходить собеседование и отсматривать резюме в дистанционном формате.

Отвечая на вопрос о том, заменит ли искусственный интеллект людей, Руслан Аржуханов сказал, что информация о полной замене не соответствует действительности.

«Искусственный интеллект заменит тех, кто не умеет им работать. Потому что искусственный интеллект – это помощник, который помогает избавиться от рутинных задач, сделать свою работу более творческой, проводить время на возможностях, на своё развитие, на общение. Я не скажу, что он заменит нас в дальнейшем», – отметил он.

По его словам, умение пользоваться искусственным интеллектом стоит учитывать в резюме. Если раньше писали «владею навыками ПК», то сейчас на собеседовании спрашивают, насколько человек владеет искусственным интеллектом. Руслан Аржуханов добавил, что сейчас существует система ATS, которая сортирует резюме, не соответствующие вакансиям работодателя, поэтому важно уметь правильно оформлять документы.

Говоря о том, как молодёжи прокачаться для рынка труда, эксперт посоветовал начинать прямо сейчас и развивать мягкие навыки, по которым современное поколение проседает. По его мнению, молодые люди часто меняют работу, не пытаясь что-то изменить, и проявляют безынициативность. Если развить гибкость, стрессоустойчивость и адаптивность, результат будет хорошим.

Руслан Аржуханов также обратил внимание, что многие хотят прийти без опыта работы сразу на высокую зарплату, тогда как начинать стоит с практики и стажировок. Форум «День профразвития» даёт возможность вживую пообщаться с работодателем, найти стажировку и совмещать учёбу с работой, чтобы выйти на рынок труда с опытом по специальности.

«Не бойтесь показывать себя. Обязательно изучайте себя, изучайте свой регион. Возможностей очень много. Не всегда всё просто открыто, не всегда всё лежит на простых платформах, где можно найти работу. Нужно не бояться взять и позвонить работодателю и сказать: я хочу у вас работать», – пожелал участникам форума Руслан Аржуханов.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».