В регионах в разы проще получить первую ступень карьеры, чем в мегаполисах – эксперт

16:09, 15 октября 2026, ПАИ

Возможностей для самореализации много в любом регионе, включая Псковскую область, но их часто не замечают, ориентируясь на соцсети. Об этом профориентолог, карьерный консультант, трансформационный тренер, лектор Российского общества «Знание» Никита Соколов сказал в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Многие хотят уехать в крупные регионы и города из-за того, что там много возможностей. Но чаще всего все эти возможности мы видим через соцсети. Возможностей много в любом регионе, в том числе в Псковской области, – рассказал Соколов. – Сам я из Мурманской области. Это не означает, что там нет возможностей. Чаще всего мы просто их не видим, потому что мегаполис притягивает всех обучением, возможностями».

По его словам, главное – понять, что интересно и где можно себя реализовать. «Сегодня представлено огромное количество площадок, где можно себя реализовать в различных сферах. Конкуренция в больших субъектах в разы выше. Об этом мало кто помнит: приезжает и понимает, что здесь 50 человек на место, – отметил профориентолог. – В регионах в разы проще получить первую ступень. Дальше можно закрепиться, стать руководителем и иметь своё направление».

«Самое главное – понять, что интересно, где я смогу развиваться и куда двигаться», – заключил Никита Соколов.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».