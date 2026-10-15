В Пскове выпустили туристический блокнот-путеводитель для штампов
В Пскове появился новый туристический блокнот «Мур-шрут», сообщили ПАИ в Центре туризма и творческих индустрий.
Это оригинальный сувенир, готовая программа прогулки и увлекательный квест по поиску интересных мест и штампов.
«Штампы можно поставить в библиотеках, театрах, сувенирных магазинах, коворкингах, ремесленных лавках, отелях, ресторанах и кафе, расположенных рядом с фигурками псковских барсиков и не только», – рассказали создатели блокнота.
Сейчас маршрут состоит из 24 мест. Каждая страничка блокнота – это мини-открытка, посвящённая месту, где расположено заведение, и информация о нём: QR-код, логотип, время работы и адрес. Карта с точками доступна для всех по ссылке. Штампы могут поставить все желающие, независимо от наличия блокнота «Мур-шрут».
Купить блокнот можно в Центре туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4.
По этой ссылке – карта с дополнительными местами, которые не вошли в «Мур-шрут», но где тоже можно поставить печати.
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