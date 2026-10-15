В Пскове выпустили туристический блокнот-путеводитель для штампов

12:56, 15 октября 2026, ПАИ

В Пскове появился новый туристический блокнот «Мур-шрут», сообщили ПАИ в Центре туризма и творческих индустрий.





Это оригинальный сувенир, готовая программа прогулки и увлекательный квест по поиску интересных мест и штампов.

«Штампы можно поставить в библиотеках, театрах, сувенирных магазинах, коворкингах, ремесленных лавках, отелях, ресторанах и кафе, расположенных рядом с фигурками псковских барсиков и не только», – рассказали создатели блокнота.

Сейчас маршрут состоит из 24 мест. Каждая страничка блокнота – это мини-открытка, посвящённая месту, где расположено заведение, и информация о нём: QR-код, логотип, время работы и адрес. Карта с точками доступна для всех по ссылке. Штампы могут поставить все желающие, независимо от наличия блокнота «Мур-шрут».

Купить блокнот можно в Центре туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4.

По этой ссылке – карта с дополнительными местами, которые не вошли в «Мур-шрут», но где тоже можно поставить печати.