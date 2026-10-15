Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Дополнительные расходы на льготные лекарства и зарплату бюджетникам утвердили депутаты Заксобрания

Депутаты Заксобрания Псковской области утвердили обновлённые параметры доходов и расходов региона в текущем году. Подготовленные правительством поправки в бюджет были приняты на внеочередной сессии 15 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания.

Доходная часть бюджета увеличилась на 788,9 млн рублей, расходы возросли на 2,2 млрд рублей. В регион поступили дополнительные федеральные средства в размере 398,9 млн рублей. Финансирование расходных статей также увеличено за счёт собственных источников, в том числе распределён резерв на оплату труда работников бюджетной сферы в сумме 2,1 млрд рублей.

Общий объём финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличился на 583,4 млн рублей. За счёт средств областного бюджета дополнительные 300 млн рублей направлены на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Фото: ПАИ

Значительные объёмы дополнительных средств направляются на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На реконструкцию котельной № 9 в Пскове регион получил 277 млн рублей из федерального бюджета с областным софинансированием в размере 1 %. Лимиты на подготовку к предстоящему отопительному периоду увеличены на 113,8 млн рублей. Дополнительная субсидия предусмотрена для коммунальных организаций, цены на услуги которых регулируются государством. В бюджете заложено 645 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов ресурсоснабжающим предприятиям. Размер межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований увеличен на 549,8 млн рублей.

Между муниципалитетами распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 734 млн рублей, в том числе 512 млн рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Дополнительные средства также предусмотрены на компенсацию фактических расходов на уличное освещение в муниципалитетах и оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

Итого с учётом утверждённых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составляют 69 млрд 897 млн 512 тыс. рублей, расходы – 74 млрд 27 млн 398 тыс. рублей. Дефицит увеличился на 1 млрд 416 млн 650 тыс. рублей и составит 4 млрд 129 млн 886 тыс. рублей. Объём государственного долга снижен.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

В Псковской области растёт ипотечное кредитование
15 октября 2026

Депутаты Заксобрания внесли коррективы в бюджет Псковской области
15 октября 2026

Дополнительные расходы на льготные лекарства и зарплату бюджетникам утвердили депутаты Заксобрания
15 октября 2026

Инвесткоманда Псковской области победила в программе Минэкономразвития
14 октября 2026

Михаил Ведерников рассказал о рекордной поддержке ТОС в Псковской области
13 октября 2026

От личного бренда до первой зарплаты: эксперты расскажут псковской молодёжи, как строить карьеру
12 октября 2026

Внеочередная сессия Заксобрания Псковской области назначена на 15 октября
12 октября 2026

Николай Загоруй рассказал, что привлекает инвесторов в Псковскую область

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...