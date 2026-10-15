Дополнительные расходы на льготные лекарства и зарплату бюджетникам утвердили депутаты Заксобрания

13:18, 15 октября 2026, ПАИ

Депутаты Заксобрания Псковской области утвердили обновлённые параметры доходов и расходов региона в текущем году. Подготовленные правительством поправки в бюджет были приняты на внеочередной сессии 15 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания.

Доходная часть бюджета увеличилась на 788,9 млн рублей, расходы возросли на 2,2 млрд рублей. В регион поступили дополнительные федеральные средства в размере 398,9 млн рублей. Финансирование расходных статей также увеличено за счёт собственных источников, в том числе распределён резерв на оплату труда работников бюджетной сферы в сумме 2,1 млрд рублей.

Общий объём финансирования госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличился на 583,4 млн рублей. За счёт средств областного бюджета дополнительные 300 млн рублей направлены на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

Значительные объёмы дополнительных средств направляются на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На реконструкцию котельной № 9 в Пскове регион получил 277 млн рублей из федерального бюджета с областным софинансированием в размере 1 %. Лимиты на подготовку к предстоящему отопительному периоду увеличены на 113,8 млн рублей. Дополнительная субсидия предусмотрена для коммунальных организаций, цены на услуги которых регулируются государством. В бюджете заложено 645 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов ресурсоснабжающим предприятиям. Размер межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований увеличен на 549,8 млн рублей.

Между муниципалитетами распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 734 млн рублей, в том числе 512 млн рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Дополнительные средства также предусмотрены на компенсацию фактических расходов на уличное освещение в муниципалитетах и оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

Итого с учётом утверждённых изменений доходы областного бюджета на 2026 год составляют 69 млрд 897 млн 512 тыс. рублей, расходы – 74 млрд 27 млн 398 тыс. рублей. Дефицит увеличился на 1 млрд 416 млн 650 тыс. рублей и составит 4 млрд 129 млн 886 тыс. рублей. Объём государственного долга снижен.