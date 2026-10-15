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Общество

Псковичи с собаками-поводырями могут получать деньги на корм для животного

Псковские владельцы собак-поводырей могут приобрести корм для питомцев с помощью электронного сертификата, сообщили ПАИ в отделении Соцфонда по Псковской области.

Фото: СФР по Псковской области

С начала 2026 года питание таких собак включено в федеральный перечень технических средств реабилитации. Теперь владельцы четвероногих помощников могут приобретать специализированный корм за счёт отделения СФР по Псковской области, используя электронный сертификат. Размер выплаты на эти цели составляет 83 900 рублей и будет ежегодно индексироваться.

Новым механизмом уже пользуются все владельцы поводырей. Их в Псковской области четверо. Вместе со своими навигаторами породы лабрадор-ретривер они проживают в Пскове. Самый опытный проводник помогает своему хозяину уже 9 лет, самый молодой – 3 года. Ещё один гражданин, потерявший зрение, в настоящее время проходит обучение в специализированном центре, откуда тоже вернётся с лабрадором.

Право на получение собаки-проводника имеют граждане с инвалидностью по зрению, у которых необходимость в таком помощнике прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА).

«Чтобы получить собаку людям с инвалидностью, необходимо обратиться в отделение Социального фонда России по Псковской области с заявлением и заполнить специальную анкету. В ней указываются социальный статус будущего хозяина, условия его проживания, уровень социальной активности, а также предпочтения относительно породы, пола и масти питомца и маршруты, по которым животному предстоит работать. Исходя из этой информации заявителю внимательно подбирают помощника и учитывают все особенности при дрессировке. Ведь будущие хозяин и проводник должны идеально подойти друг другу: по характеру, темпу жизни, темпераменту и даже росту», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Евгений Николаев.

В России подготовкой собак-проводников занимается только одна организация, у которой есть материально-техническая база и обученные тренеры, – Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (Московская область).

Здесь четвероногих специалистов обучают быть терпеливыми, останавливаться у края проезжей части, переходить дорогу по пешеходному переходу, искать двери и лестницы, подавать хозяину оброненные предметы. Каждый выпускник школы получает паспорт собаки-проводника, дающий право находиться со своим владельцем в любых общественных местах.

После того как собака прошла специальную подготовку и сдала экзамен, специалистами школы определяется её будущий владелец, которого вызывают на специальное обучение инвалидов по зрению. В течение двух недель он осваивают знания по содержанию и использованию собаки-проводника.

Региональное отделение Социального фонда обеспечивает гражданам с нарушением зрения комплексную поддержку: предоставляет собаку-проводника безвозмездно; оплачивает расходы на проезд будущего хозяина и сопровождающего до центра обучения; выплачивает ежегодную денежную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2026 году размер этой выплаты составляет 39 951,15 рубля.

Помимо обеспечения техническими средствами реабилитации, включая собак-проводников, отделение СФР по Псковской области осуществляет назначение пенсий по инвалидности, других социальных выплат и предоставляет санаторно-курортное лечение.

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