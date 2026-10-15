Эксперты: «День профразвития: найди себя в Псковской области» – уникальное мероприятие

13:32, 15 октября 2026, ПАИ

«День профразвития: найди себя в Псковской области» – уникальное для региона мероприятие, заявили спикеры форума в рамках пресс-подхода сегодня, 15 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова подчеркнула, что форма мероприятия развивается, тестируются новые варианты площадок. «Мы масштабировали наше мероприятие, и спасибо федеральным коллегам за уникальные форматы взаимодействия», – сказала она.

Министр обратила внимание, что в этом году форум проходит в двух городах Псковской области – Пскове и Великих Луках. «Для нас очень важно охватить максимальное число молодёжи Псковской области, поэтому мероприятие проходит сразу в двух городах. Великие Луки – это второй по значимости город в регионе, где сосредоточен промышленный кластер. Работодатели смогут найти потенциальные кадры», – отметила Алена Трунова.

Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Мальцева подчеркнула, что самое главное – состыковать потребности молодёжи и запросы работодателя. В Псковской области, безусловно, есть свои особенности, и их нужно учитывать.

«Важно не отставать, работодатели тоже должны быть современными. Это действительно уникальное мероприятие», – сказала она.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в свою очередь отметил, что сфера современной работы должна давать возможности реализации, роста, повышения компетенций и получения новых знаний. «Сегодня для Псковской области поистине уникальное событие. Это возможность стать наставниками для молодёжи и создавать новые жизненные траектории», – резюмировал он.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».