Екатерина Мальцева: «Россия – страна возможностей» даёт шанс каждому, кто хочет развиваться

21:14, 15 октября 2026, ПАИ

Платформа «Россия – страна возможностей» делает акцент не только на молодёжи – она предоставляет возможности любому человеку, который хочет развиваться, а успех зависит прежде всего от его собственного желания. Об этом заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Мальцева сказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Это девятое очное мероприятие как проект профразвития. Для нас это уникально. Впервые мы работаем в такой плотной связке с региональными властями, соединяя наши мероприятия со смежными, которые существуют в регионе несколько лет, – рассказала Мальцева. – Не могу не отметить слаженную, вовлечённую работу команды правительства под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Нам очень приятно видеть глубокую заинтересованность региональной власти, чтобы не просто провести мероприятие ради мероприятия, а чтобы работодатели и ребята вышли отсюда с реальным опытом».

Замгендиректора обратила внимание, что сегодня Россия – страна возможностей для каждого человека: «Мы даже не делаем акцент на молодёжи. Для любого человека, который хочет развиваться, страна предоставляет невероятное количество возможностей. Всё зависит от самого человека и его желания развиваться. Наша платформа даёт такие возможности благодаря обучению, участию в проектах, прохождению конкурсной воронки. Мы имеем очень много историй успеха людей совершенно разных направлений, которые в какой-то момент решили, что будущее зависит от них самих».

Она также рассказала об инструментах для измерения этих процессов: «Не скажу, что мы живём в каких-то особенных или сложных условиях. Хорошие новости в том, что у нас сейчас много метрик и механизмов для того, чтобы измерить эти процессы и изучить их закономерности. Всё, что мы, по сути, сегодня предлагаем для обсуждения, – это те ситуации, которые характерны и применимы к региону».

В завершение Екатерина Мальцева указала на различия между регионами: «Мы наблюдаем очень интересную тенденцию. Те проблемы работодателей и запрос молодёжи, которые могут существовать в одном регионе, неактуальны для другого. Здесь важно работать в связке и подсвечивать для регионального правительства те аспекты, на которые стоит обратить внимание».

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».