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Общество

Трунова: Форум «День профразвития» в Псковской области вырос до 1000 участников и вышел на федеральный уровень

Форум «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в четвёртый раз и за это время вырос из небольшого мероприятия на базе университета в двухдневный форум с охватом более 1 000 человек, а в этом году впервые организован совместно с федеральной платформой «Россия – страна возможностей». Об этом министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова сказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

Алена Трунова. Фото: ПАИ

«Мы очень рады формату, который у нас получился, и масштабам. Нам из года в год удаётся развивать и совершенствовать наш форум. В этом году он проходит в четвёртый раз, и из небольшого мероприятия на базе университета мы выросли в двухдневный форум с охватом более 1 000 человек», – рассказала Трунова.

По её словам, форум не просто масштабировали по количеству и качеству, но и вывели на федеральный уровень. «Нам очень приятно и радостно, что в этом году мы его не просто масштабировали, а вывели на федеральный уровень, потому что организуем мы его с федеральными партнёрами – платформой «Россия – страна возможностей», – отметила министр.

Трунова также рассказала, как возникло сотрудничество с федеральными организаторами. «В прошлом году я ездила в Нижний Новгород на летнюю конференцию профразвития. Там я была спикером и познакомилась с организаторами. В ходе общения мы выяснили новые форматы, фишки. Фактически мы могли поговорить и разойтись, но решили вместе сделать», – заключила Алена Трунова.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

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