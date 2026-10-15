Псков лидирует в борьбе за концерт Вани Дмитриенко благодаря оплате улыбкой

14:32, 15 октября 2026, ПАИ

Псков может принять сольный концерт Вани Дмитриенко. Всё зависит от того, удастся ли городу сохранить лидерство в «Улыбатле» – соревновании, которое Сбер проводит этой осенью между городами России.

В конкурсе учитываются покупки, оплаченные улыбкой. Участники могут выиграть различные призы, а в городе, который одержит победу, состоится концерт популярного артиста.

Псков вошёл в бронзовую лигу городов и сейчас занимает первое место по количеству покупок, оплаченных улыбкой. В тройку лидеров также входят Смоленск и Рязань.

Топ-3 городов – претендентов на концерт прямо сейчас: Псков, Смоленск, Рязань.

Чтобы помочь Пскову удержать лидерство, достаточно чаще оплачивать покупки улыбкой. Чем больше таких транзакций, тем выше шансы города сохранить первое место.

Сбер также проводит розыгрыш среди клиентов, пользующихся оплатой улыбкой. В числе призов: автомобиль Cherry Tiggo 9; 20 новых iPhone 17 Pro Max; 50 тысяч промокодов от партнёров.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение «Госуслуги», чтобы зарегистрировать биометрию.

Сервис доступен и клиентам других банков. Подключить его можно в личном кабинете Сбер ID.

Для оплаты на кассе нужно нажать на экране терминала кнопку «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру. Платёж проходит мгновенно. Для дополнительной защиты система может запросить четырёхзначный код улыбки, который пользователь создаёт при подключении сервиса.

Если покупка оплачивается картой другого банка, сохраняются преимущества программы лояльности банка, выпустившего карту, например начисление кешбэка.