Министр не согласилась с тезисом о низкой мотивации молодёжи

16:21, 15 октября 2026, ПАИ

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова не согласилась с тезисом работодателей о низкой мотивации молодёжи, заявив, что ребятам важно объяснять, что и зачем они делают. Об этом Трунова сказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Я думаю, что для ребят очень важно понимать, что я привношу, за что вы меня цените. Сегодня на пленарной сессии мы обсуждали итоги исследования, и один из тезисов, который высказывали работодатели: у ребят низкая мотивация и вовлечённость. Я бы с этим поспорила, – рассказала Трунова. – Убеждена, что ребятам очень важно объяснять, что они здесь делают и зачем. Это ключевое различие в мышлении. Так ребятам проще объяснять для себя, почему они здесь и почему задержались. Они готовы вовлекаться, но надо понимать, ради чего».

По её словам, существует дисбаланс, но его не стоит приписывать исключительно молодёжи. «Мы понимаем историю с дисбалансом, но мы почему-то всегда объясняем это тем, что в течение первого года молодёжь часто увольняется: теория поколений, мол, зумеры такие. Но нам же так же было сложно, – отметила министр. – Любой начинающий специалист, на мой взгляд, испытывает трудности с адаптацией, потому что нужно выработать навыки».

Трунова подчеркнула, что значительная доля ранних увольнений связана с отношениями с руководителем. «Достаточно большой процент среди ранних увольнений происходит по причине плохих отношений с руководителем. Их нужно уметь выстраивать, – пояснила она. – Конечно, кому-то везёт с талантливым наставником, но адаптация – это не только лекция о правилах труда и распорядке. Адаптация – это в том числе путь вовлечённости в должность, коллектив и производственный процесс».

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».