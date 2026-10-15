Профориентолог рассказал, как собрать профессиональное окружение для карьерного роста

14:51, 15 октября 2026, ПАИ

Интерактивную лекцию «Ближе, чем кажется: как собрать профессиональное окружение, которое помогает расти?» провёл профориентолог, карьерный консультант, трансформационный тренер, лектор Российского общества «Знание» Никита Соколов. Мероприятие прошло в рамках форума «День профразвития: найди себя в Псковской области» в псковском Доме молодёжи сегодня, 15 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Он объяснил, что в одиночку можно освоить новый навык или оборудование, выполнить задачу качественно и в срок, пройти курсы повышения квалификации. А вот изменить процесс в отделении или цехе, запустить проект с ресурсами и согласованием, попасть в команду, которая решает серьёзные задачи, невозможно без других людей.

Сообща лучше всего реализовывать и стартапы. «И нужно не просто идти на вакансию и делать проект, а понимать, что нужен наставник. Нужен наставник и здоровая критика», – подчеркнул профориентолог.

По его словам, чаще всего людей останавливают мысли «Я не люблю общаться» и «У нас в регионе ничего нет». Но на самом деле в небольших регионах может быть действительно много возможностей.

При этом сообщество можно не создавать отдельно, а присоединиться к уже существующему. Найти нужных людей помогут волонтёрские и социальные проекты, чаты и каналы в мессенджерах, вузы и студенческие сообщества, молодёжные проекты.

В рамках мероприятия состоялся интерактив: ребята рассказали о себе и своих навыках, о том, что они могли бы предложить для работы в команде.

«Давайте и дальше вместе реализовываться, в том числе и с проектом «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всем успехов!» – пожелал карьерный консультант.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».