В Псковской области убийца-рецидивист отправился в колонию ещё на 14 лет

15:28, 15 октября 2026, ПАИ

Стругокрасненский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 14 годам лишения свободы за убийство знакомого. После освобождения из колонии он провёл на свободе менее двух лет, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Преступление произошло в феврале 2026 года в местечке Владимирский Лагерь. По материалам дела, мужчина пришёл к знакомому, чтобы попросить вернуть долг их общему приятелю. Приятели вместе выпивали, и между ними вспыхнула ссора. Потерпевший начал оскорблять гостя.

Гость взял нож, который находился в квартире, и не менее 12 раз ударил знакомого в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В суде убийца полностью признал вину и раскаялся. Ранее, в 2016 году, его осудили за покушение на убийство. Он освободился в 2024 году после отбытия наказания.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 14 лет колонии особого режима. Дополнительно ему назначили ограничение свободы на год и шесть месяцев с установленными судом ограничениями.

Приговор может быть обжалован.