Ольга Тимофеева посетила площадки форума «День профразвития» в Пскове

15:55, 15 октября 2026, ПАИ

Площадки всероссийского форума «День профразвития: найди себя в Псковской области» посетила заместитель главы региона Ольга Тимофеева сегодня, 15 октября. Мероприятие проходит в псковском Доме молодёжи, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ







Ольга Тимофеева осмотрела выставку региональных работодателей, зону мастер-классов «Карьера мечты», выездную студию телеканала «Первый Псковский» и многое другое.

В настоящий момент вице-губернатор принимает участие в слёте выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Псковской области.

Выпускники проектов – «Флагманы образования», «ТопБлог», «Это у нас семейное», «Лидеры России», «Я – профессионал» и других.

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».