Эксперт: «День профразвития» в Пскове превышает по масштабу некоторые мероприятия в Москве

18:05, 15 октября 2026, ПАИ

Форум «День профразвития: найди себя в Псковской области» по масштабу и количеству участников превышает некоторые мероприятия в Москве, сказала член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Я удивлена. Приехала из Москвы и считаю, что это мероприятие по масштабу и количеству участников превышает некоторые столичные, на которых я была. Невероятная энергетика, куча молодёжи! Все такие заряженные, энергичные», – рассказала Алина Раева.

Она пояснила, что в своём выступлении пыталась донести две идеи: «С одной стороны, подход к построению имени, карьеры, своей репутации – это системный процесс. И я постаралась ориентировать ребят на терпение, потому что, конечно, мы обращаем внимание на быстрые взлёты, но надо понимать, что это, скорее, ошибка выжившего. Репутация строится долго, надо быть терпеливым, усидчивым, поэтому надо выбрать то, что тебе близко. При этом также хотелось донести историю о гибкости. Можно использовать императивный подход – попробовать какие-то проекты, добиться результатов и ещё раз себя спросить: оно ли это? Если нет, то что-то поменять».

Также эксперт обратила внимание, что по эмоциям было видно, как ребята немного выдохнули, и добавила: «Естественно, были вопросы прикладного характера».

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».