Алина Раева: В Псковской области много возможностей, надо просто знать, где искать

16:48, 15 октября 2026, ПАИ

В Псковской области открыто 8 200 вакансий, при этом выпускнику нужна всего одна, а стажировок, молодёжных советов, форумов и проектов в регионе так много, что язык не поворачивается сказать, что нужно что-то ещё. Об этом член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева сказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Примечательный момент: я изучила, какие возможности есть в Псковской области. У меня получился целый слайд. Огромное количество возможностей. Там перечислены стажировки, молодёжные советы, форумы, проекты. Возможностей очень много. Даже язык не поворачивается сказать, что нужно чего-то больше. 8 200 открытых вакансий, а вам нужна одна. Надо просто знать, где искать», – рассказала Раева.

По её словам, работодатели хотят готового специалиста, который прямо сейчас решит задачи. «Ну, пусть хотят. Вы делаете то, что можете. Сейчас на мастер-классе говорили про добросовестное, качественное выполнение своих дел – максимум, который вы можете дать, – отметила член экспертного совета. – Конечно, хочется какого-то идеала, но надо работать с тем, что у вас есть. Делай что должно, и будь что будет. Успех придёт, он не может не прийти».

Отметим, что на площадке мероприятия работает выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней. В Пскове – 15 октября, а в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и профессиональная фотография для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».