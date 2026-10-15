Алина Раева удивилась красоте Псковской области и призвала рассказать о ней

21:24, 15 октября 2026, ПАИ

Приехав из Москвы, член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева была приятно удивлена тем, насколько красива и живописна Псковская область, и считает, что региону нужно активнее рассказывать о себе. Об этом Раева рассказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

«Я бы обратила внимание на PR Псковской области. Я приехала из Москвы и была приятно удивлена тем, насколько здесь красиво и живописно. Мало мы про это знаем. Все ездят в одни и те же места. Надо больше рассказывать – и люди будут приезжать, – рассказала Раева. – Судя по тому, что я видела, это замечательная область, чтобы здесь осесть».

По её словам, несмотря на тренд возвращения сотрудников в офисы, многие работодатели продолжают поддерживать удалёнку.

«Поэтому, мне кажется, в Псковской области есть все возможности, – отметила член экспертного совета. – Я бы обратила внимание на то, чтобы больше рассказывать об этом людям. Надо поработать над брендом. Не что-то из себя изображать, а рассказать, что тут есть».

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».