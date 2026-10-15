Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алина Раева удивилась красоте Псковской области и призвала рассказать о ней

Приехав из Москвы, член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева была приятно удивлена тем, насколько красива и живописна Псковская область, и считает, что региону нужно активнее рассказывать о себе. Об этом Раева рассказала в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» сегодня, 15 октября.

Алина Раева. Фото: ПАИ

«Я бы обратила внимание на PR Псковской области. Я приехала из Москвы и была приятно удивлена тем, насколько здесь красиво и живописно. Мало мы про это знаем. Все ездят в одни и те же места. Надо больше рассказывать – и люди будут приезжать, – рассказала Раева. – Судя по тому, что я видела, это замечательная область, чтобы здесь осесть».

По её словам, несмотря на тренд возвращения сотрудников в офисы, многие работодатели продолжают поддерживать удалёнку.

«Поэтому, мне кажется, в Псковской области есть все возможности, – отметила член экспертного совета. – Я бы обратила внимание на то, чтобы больше рассказывать об этом людям. Надо поработать над брендом. Не что-то из себя изображать, а рассказать, что тут есть».

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

В Роскачестве объяснили, что делать при слабом напоре воды из крана
15 октября 2026

О судьбе и карьере: Гунтис Ламбергс побеседовал с молодёжью в Пскове
15 октября 2026

Эксперт развеяла миф о встроенном навигаторе у кошек
15 октября 2026

В Ущицкой школе Куньинского округа заработала собственная газовая станция
15 октября 2026

Выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» объединяют усилия для развития Псковской области
15 октября 2026

В Себеже возродили традицию охраны границы срочниками
15 октября 2026

Карьерные консультации, дискуссии, мастер-классы: форум «Найди себя в Псковской области»
15 октября 2026

Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...