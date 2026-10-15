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Общество

Выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» объединяют усилия для развития Псковской области

В Псковской области состоялся слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие прошло в рамках форума «День профразвития: найди себя в Псковской области». Участники подготовили дорожную карту сообщества: определили шаги к объединению инициатив выпускников и выстраиванию сотрудничества с органами власти, СМИ и партнёрами.

Фото здесь и далее: ПАИ

Программа слёта включала установочную встречу, проектную сессию регионального сообщества выпускников, работу по трём направлениям развития и формирование дорожной карты.

На установочной встрече перед участниками выступили заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Мальцева, министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель направления по взаимодействию с регионами департамента регионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Черкесс. Спикеры подчеркнули, что развитие сообщества выпускников платформы чрезвычайно важно для региона и страны.

«Псковская область заинтересована в том, чтобы выпускники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединялись и работали на благо родного региона. Сообщество – это не формальность, а реальная возможность реализации идей, обмена опытом и выстраивания диалога между властью и активными жителями. Мы готовы поддерживать инициативы выпускников и вместе развивать Псковскую область», – отметила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Псковская область стала для нас примером того, как региональное сообщество может выстроить работу в логике конкретных действий. Участники не просто обсудили, что такое сообщество, а разложили свою работу на три чётких направления: взаимодействие с властью и партнёрами, внутреннее объединение и шаги к развитию. Итог – дорожная карта, которая уже сейчас становится основой системной работы. Именно так и должно работать сообщество: не как площадка для встреч, а как инструмент, с которым можно выходить на региональный уровень и решать реальные задачи. Уверен, что этот опыт будет востребован и в других субъектах», – подчеркнул директор по региональному и международному сотрудничеству президентской платформы «Россия – страна возможностей» Василий Боков.

Практические шаги для совместной работы участники определили на проектной сессии «От знакомства к совместным проектам». Направление «Внешние взаимодействия» посвятили тому, как находить партнёров для инициатив, выстраивать диалог с региональными органами исполнительной власти и рассказывать о проектах в СМИ. В рамках «Внутреннего объединения» выпускники обсудили создание карты проектов: она поможет увидеть, над чем работают коллеги, кому нужна поддержка и где можно объединить усилия. В направлении «Создание и развитие сообщества» участники определили, как организовать общую работу и вовлечь в неё новых участников.

Слёт объединил представителей управленческих, образовательных, медийных, карьерных и общественных проектов. Среди них – участники проектов и конкурсов «Лидеры России», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Профразвитие», «Другое Дело», «Моя страна – моя Россия», «Это у нас семейное», «Цифровой прорыв», выпускницы программы «Женщина-лидер», представители клуба «Эльбрус», участники программ мастерской управления «Сенеж», центров компетенций и других проектов.

«В сообществе можно найти команду, включиться в инициативу и учиться у людей с опытом. Для меня ценность слёта выпускников президентской платформы «Россия – страна возможностей» в том, чтобы понять, какие задачи есть рядом, в родном регионе, где я могу быть полезен и какие навыки стоит развивать дальше», – рассказала о пользе сообщества для начинающего специалиста участница проекта «Флагманы образования» Ольга Заболотняя.

Подготовленная дорожная карта станет ориентиром для дальнейшей работы сообщества. Встреча помогла выпускникам найти единомышленников, увидеть возможности для сотрудничества и определить, чем можно быть полезными друг другу. Следующий шаг – совместная работа над инициативами для Псковской области.

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